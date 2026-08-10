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Mieszkania na sprzedaż w Wietnam

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Ho Chi Minh City
4
Nha Trang
8
Prowincja Khánh Hòa
8
An Giang Province
6
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21 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Phu Quoc, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Phu Quoc, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 7/11
🏝️ DOM W WIETNAM: INWESTYCJE Z DOCHODÓW I POTENCJALNY POTENCJAŁOpis:Pomogę ci z zyskiem kupo…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka w Ho Chi Minh City, Wietnam
Kawalerka
Ho Chi Minh City, Wietnam
Powierzchnia 35 m²
🏠 WCZEŚNIEJ SPRZEDAŻ W HO CHI MINH CITY: APARTACJE OD 54,000 USD PRZED SPRZEDAŻĄ LAUNCHOpis:…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Nha Trang, Wietnam
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 28/30
Jedyna oferta w jednym z najpopularniejszych kurortów w WietnamieApartament - studio w ratac…
$59,400
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Mieszkanie w Ho Chi Minh City, Wietnam
Mieszkanie
Ho Chi Minh City, Wietnam
Zakup nieruchomości inwestycyjnej w Wietnamie bezpośrednio od dewelopera jest opłacalny. Ho…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Phu Quoc, Wietnam
Mieszkanie 1 pokój
Phu Quoc, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 15
Wietnam zainwestował 17 miliardów dolarów, aby zamienić wyspę w idealną alternatywę dla Bali…
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Kawalerka 1 pokój w Ho Chi Minh City, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Ho Chi Minh City, Wietnam
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 25
🏝️ Wcześnie w Ho Chi Minh City! Start 20.12.2024. Inwestycje z 54k dolarów.Presale!Szukasz n…
$54,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Phu Quoc, Wietnam
Mieszkanie 2 pokoi
Phu Quoc, Wietnam
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 4/11
🏝️ DOM W WIETNAM: INWESTYCJE Z DOCHODÓW I POTENCJALNY POTENCJAŁOpis:Pomogę ci z zyskiem kupo…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Phu Quoc, Wietnam
Mieszkanie
Phu Quoc, Wietnam
Kup apartament nad morzem w Phu Quoc, WIETNAMNieruchomości inwestycyjne do wynajęcia na całe…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Ho Chi Minh City, Wietnam
Mieszkanie
Ho Chi Minh City, Wietnam
Kup mieszkanie w Wietnamie do wynajęciaInwestycje w nieruchomości w Wietnamie z dochodami PR…
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Mieszkanie 2 pokoi w Nha Trang, Wietnam
Mieszkanie 2 pokoi
Nha Trang, Wietnam
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/29
Jedyna oferta w jednym z najpopularniejszych kurortów w WietnamieApartament - studio w ratac…
$151,600
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Kawalerka w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka
Nha Trang, Wietnam
Powierzchnia 26 m²
Kup dochodową nieruchomość inwestycyjną w Wietnamie bezpośrednio od dewelopera. Nha Trang…
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Mieszkanie 2 pokoi w Phu Quoc, Wietnam
Mieszkanie 2 pokoi
Phu Quoc, Wietnam
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Kup nieruchomość inwestycyjną nad morzem w Wietnamie Kup apartament na wyspie Phu Quoc Mas…
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Mieszkanie 1 pokój w Phu Quoc, Wietnam
Mieszkanie 1 pokój
Phu Quoc, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 9/11
🏝️ DOM W WIETNAM: INWESTYCJE Z DOCHODÓW I POTENCJALNY POTENCJAŁOpis:Pomogę ci z zyskiem kupo…
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Mieszkanie 2 pokoi w Nha Trang, Wietnam
Mieszkanie 2 pokoi
Nha Trang, Wietnam
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Kup dochodową nieruchomość inwestycyjną w Wietnamie bezpośrednio od dewelopera. Nha Trang…
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Kawalerka 1 pokój w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Nha Trang, Wietnam
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 12/30
$70,000
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Kawalerka w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka
Nha Trang, Wietnam
Powierzchnia 26 m²
🏝️ APARTAMENT W NHA TRANG PRZEZ MORZA: INWESTYCJA I WYNAJEM ROSJIOpis:Pomogę Ci z zyskiem ku…
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Mieszkanie 1 pokój w Da Nang, Wietnam
Mieszkanie 1 pokój
Da Nang, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 29
🚨 BUY A SEA- FRONT APARTAMENT IN DA NANG 🇻🇳 VIId;NOWY PROJEKT PREMIUM DLA INWESTYTORÓW W WIE…
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Kawalerka 1 pokój w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Nha Trang, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 21/30
27 m ² Sea- View Studio, 21. piętro, Nha Trang, Wietnam - bardzo płynne urządzenie kompaktow…
$95,156
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Nha Trang, Wietnam
Mieszkanie 1 pokój
Nha Trang, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/30
The only offer in one of the most popular resorts in Vietnam The offer is ideal for obtainin…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Phu Quoc, Wietnam
Mieszkanie 2 pokoi
Phu Quoc, Wietnam
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 6/15
MEYPEARL HARMONY Project description Location: Phu Quoc island, Kien Giang province Apartmen…
$98,450
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Mieszkanie 1 pokój w Xa Cua Duong, Wietnam
Mieszkanie 1 pokój
Xa Cua Duong, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 32 m²
Piętro 6/15
Apartament w obiekcie w najbardziej obiecującej dzielnicy wypoczynkowej WietnamuKompletna do…
$63,831
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Typy nieruchomości w Wietnam.

kawalerki
1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Wietnam

z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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