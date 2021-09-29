  1. Realting.com
Wioska domków Otradnaa buhta 20

Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
$41,743
27
ID: 32912
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 5652
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Käkisalmi District
  • Miasto
    Plodovskoe selskoe poselenie

O kompleksie

Plot na brzegu jeziora Otradnoe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lokalizacja:
Wieś znajduje się na brzegu jeziora Otradnoye, z którym kilka więcej malowniczych jezior współistnieją: Komsomolskoye, Sukhodolskoye i Vuoksa, a na wschodzie - Jezioro Ladoga.
→ Wszystko czego potrzebujesz do życia jest 20 minut jazdy samochodem w miejscowości Gromovo: szpital, przedszkola, przedszkola i szkoły, poczta, kawiarnie i sklepy, biura bankowe i pocztowe, MFC, wydanie punktu "Yandex Market"

Środowisko naturalne:
→ Jezioro pocieszające, las sosnowy

Komunikacja i infrastruktura wsi
→ Energia elektryczna 15 kW (dekretem rządowym nr 861)
→ Pipeline
Punkty kontrolne, ochrona.
→ Część wypoczynkowa, molo, poślizg do łodzi
→ Szerokie drogi - okruchy asfaltowe, otwarty system odprowadzania wody
→ Światła uliczne
→ Usługa terytorium jest wykonywana przez profesjonalną firmę usługową "Greenline"

Warunki zakupu:
→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach
→ Utrzymanie od ceny jak z 100% płatności! bez odsetek przez pierwsze 6 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji;
Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia

Gwarancja:
→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty
→ Projekt jest realizowany przez FACT.
→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny

Potrzebujesz mniejszej lub większej powierzchni? Zadzwoń do nas natychmiast, a my odbierzemy to z naszych stron!

Możliwa prezentacja online Strona 148. Numer katastralny 1: 47: 03: 0802001: 548

Lokalizacja na mapie

Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja

