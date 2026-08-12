Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Centralny Okręg Federalny
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Centralny Okręg Federalny, Rosja

;
Moskwa
199
Obwód moskiewski
835
Podolsk
47
Chimki
28
Pokaż więcej
Magazyn Usuwać
Wyczyść
1 165 obiektów total found
Magazyn 979 m² w Tokaryovo, Rosja
Magazyn 979 m²
Tokaryovo, Rosja
Powierzchnia 979 m²
Piętro 1
Magazyn klasy B + oferowany jest na sprzedaż. Moscow region, d Lyubertsy, Tokarev wsi, Petro…
$1,54M
Zostaw prośbę
Magazyn 8 914 m² w Troick, Rosja
Magazyn 8 914 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 8 914 m²
Piętro 1
Klasa Ogrzewany magazyn jest oferowany na sprzedaż. d Moskwa, dystrykt Troitsk, miejscowość …
$15,83M
Zostaw prośbę
Magazyn 547 m² w Tokaryovo, Rosja
Magazyn 547 m²
Tokaryovo, Rosja
Powierzchnia 547 m²
Piętro 1
Magazyn klasy B + oferowany jest na sprzedaż. Moscow region, d Lyubertsy, Tokarev wsi, Petro…
$858,683
Zostaw prośbę
TekceTekce
Magazyn 1 031 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 1 031 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 1 031 m²
Piętro 1
Magazyn klasy B + jest oferowany do wynajęcia. d Moskwa, Krasnopahorsky, plac 61, 1 piętro (…
$14,111
Zostaw prośbę
Magazyn 1 021 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 1 021 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 1 021 m²
Piętro 1
Magazyn klasy B + jest oferowany do wynajęcia. d Moskwa, Krasnopahorsky, plac 61, 1 piętro (…
$16,996
Zostaw prośbę
Magazyn 10 623 m² w Troick, Rosja
Magazyn 10 623 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 10 623 m²
Piętro 1
Klasa Ogrzewany magazyn jest oferowany na sprzedaż. d Moskwa, dystrykt Troitsk, miejscowość …
$18,87M
Zostaw prośbę
Magazyn 5 307 m² w Troick, Rosja
Magazyn 5 307 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 5 307 m²
Piętro 1
Klasa Ogrzewany magazyn jest oferowany na sprzedaż. d Moskwa, dystrykt Troitsk, miejscowość …
$9,42M
Zostaw prośbę
Magazyn 2 298 m² w Tokaryovo, Rosja
Magazyn 2 298 m²
Tokaryovo, Rosja
Powierzchnia 2 298 m²
Piętro 1
Magazyn klasy B + oferowany jest na sprzedaż. Moscow region, d Lyubertsy, Tokarev wsi, Petro…
$3,61M
Zostaw prośbę
Magazyn 580 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 580 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 580 m²
Piętro 1
Do wynajęcia oferowany jest ogrzewany magazyn klasy B +. d Moskwa, Krasnopahorsky, plac 61, …
$10,728
Zostaw prośbę
Magazyn 1 637 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 1 637 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 1 637 m²
Piętro 1
Kolumny etapowe 12x18 m Gotowość do wejścia - wrzesień 2027. dowód tożsamości: w14900
$2,62M
Zostaw prośbę
Magazyn 9 777 m² w Troick, Rosja
Magazyn 9 777 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 9 777 m²
Piętro 1
Klasa Ogrzewany magazyn jest oferowany na sprzedaż. d Moskwa, dystrykt Troitsk, miejscowość …
$17,36M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 812 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 1 812 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 1 812 m²
Piętro 1
Kolumny etapowe 12x18 m Gotowość do wejścia - wrzesień 2027. dowód tożsamości: w14901
$2,91M
Zostaw prośbę
Magazyn 4 459 m² w Troick, Rosja
Magazyn 4 459 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 4 459 m²
Piętro 1
Klasa Ogrzewany magazyn jest oferowany na sprzedaż. d Moskwa, dystrykt Troitsk, miejscowość …
$7,92M
Zostaw prośbę
Magazyn 9 765 m² w Troick, Rosja
Magazyn 9 765 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 9 765 m²
Piętro 1
Klasa Ogrzewany magazyn jest oferowany na sprzedaż. d Moskwa, dystrykt Troitsk, miejscowość …
$17,34M
Zostaw prośbę
Magazyn 9 557 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 9 557 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 9 557 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. d Moskwa, Krasnopahorsky, plac 61, 1 piętro (Sou…
$15,84M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 356 m² w Szczołkowo, Rosja
Magazyn 1 356 m²
Szczołkowo, Rosja
Powierzchnia 1 356 m²
Piętro 1
Unikalna oferta. Budynek znajduje się na własnej działce gatunkowej, przy zakupie działki je…
$1,66M
Zostaw prośbę
Magazyn 4 911 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 4 911 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 4 911 m²
Piętro 1
Kolumny etapowe 12x18 m Gotowość do wejścia - wrzesień 2027. dowód tożsamości: w14904
$7,87M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 547 m² w Tokaryovo, Rosja
Magazyn 1 547 m²
Tokaryovo, Rosja
Powierzchnia 1 547 m²
Piętro 1
Magazyn klasy B + oferowany jest na sprzedaż. Moscow region, d Lyubertsy, Tokarev wsi, Petro…
$2,43M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 203 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 1 203 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 1 203 m²
Piętro 1
Kolumny etapowe 12x18 m Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w14877
$25,366
Zostaw prośbę
Magazyn 5 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 5 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 5 m²
Numer obiektu: 1078. Magazyn, Magazyn, Keler, biuro - zależy od zajmowanego obszaru i celów …
$12,239
Zostaw prośbę
Magazyn 774 m² w Tokaryovo, Rosja
Magazyn 774 m²
Tokaryovo, Rosja
Powierzchnia 774 m²
Piętro 1
Magazyn klasy B + oferowany jest na sprzedaż. Moscow region, d Lyubertsy, Tokarev wsi, Petro…
$1,22M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 526 m² w Tokaryovo, Rosja
Magazyn 1 526 m²
Tokaryovo, Rosja
Powierzchnia 1 526 m²
Piętro 1
Magazyn klasy B + oferowany jest na sprzedaż. Moscow region, d Lyubertsy, Tokarev wsi, Petro…
$2,40M
Zostaw prośbę
Magazyn 9 557 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 9 557 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 9 557 m²
Piętro 1
Nagłówek 12x18 dowód tożsamości: w13732
$141,414
Zostaw prośbę
Magazyn 13 290 m² w Chimki, Rosja
Magazyn 13 290 m²
Chimki, Rosja
Powierzchnia 13 290 m²
Piętro 1
Magazyn wysokościowy: 9,886,22 m2 (lewa strona 4,986,6 m2, prawa strona 4,899,62 m2) Mezzani…
$221,226
Zostaw prośbę
Magazyn 1 526 m² w Tokaryovo, Rosja
Magazyn 1 526 m²
Tokaryovo, Rosja
Powierzchnia 1 526 m²
Piętro 1
Magazyn klasy B + oferowany jest na sprzedaż. Moscow region, d Lyubertsy, Tokarev wsi, Petro…
$2,40M
Zostaw prośbę
Magazyn 580 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 580 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 580 m²
Piętro 1
Do wynajęcia oferowany jest ogrzewany magazyn klasy B +. d Moskwa, Krasnopahorsky, plac 61, …
$11,801
Zostaw prośbę
Magazyn 602 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 602 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 602 m²
Piętro 1
Kolumny etapowe 12x18 m Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w14881
$12,694
Zostaw prośbę
Magazyn 3 930 m² w Podolsk Urban Okrug, Rosja
Magazyn 3 930 m²
Podolsk Urban Okrug, Rosja
Powierzchnia 3 930 m²
Piętro 1
Warm Warehouse klasy B jest oferowany na sprzedaż. Moskiewski region, Podolsk, wieś Byakonto…
$8,46M
Zostaw prośbę
Magazyn 3 250 m² w Dmitrovsky District, Rosja
Magazyn 3 250 m²
Dmitrovsky District, Rosja
Powierzchnia 3 250 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy B do wynajęcia. Moskiewski region, Dmitrow, Bely Wioska Rast,…
$47,302
Zostaw prośbę
Magazyn 1 034 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 1 034 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 1 034 m²
Piętro 1
Kolumny etapowe 12x18 m Gotowość do wejścia - wrzesień 2027. dowód tożsamości: w14898
$1,66M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Centralny Okręg Federalny.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
Realting.com
Udać się