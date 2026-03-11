Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Obukhovo
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Obukhovo, Rosja

nieruchomości komercyjne
13
Magazyn Usuwać
Wyczyść
13 obiektów total found
Magazyn 12 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 12 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 12 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo- Park, …
$202,676
Zostaw prośbę
Magazyn 100 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 100 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 100 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo- Park, …
$2,07M
Zostaw prośbę
Magazyn 3 751 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 3 751 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 3 751 m²
Piętro 1
F-: Magazyn klasy "A" jest oferowany do wynajęcia. Lokalizacja: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25…
$57,919
Zostaw prośbę
Magazyn 6 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 6 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 6 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo- Park, …
$101,338
Zostaw prośbę
Magazyn 15 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 15 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 15 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moscow region, Noginsk, RP Obukhovo, ter Atlant Park, 28, …
$271,555
Zostaw prośbę
Magazyn 20 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 20 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 20 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo- Park, …
$337,793
Zostaw prośbę
Magazyn 50 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 50 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 50 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo- Park, …
$844,482
Zostaw prośbę
Magazyn 1 627 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 1 627 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 1 627 m²
Piętro 1
Oferowana do wynajęcia powierzchni magazynowej 1626.7m2 Powierzchnia magazynowa - 1479.2m2, …
$25,118
Zostaw prośbę
Magazyn 3 847 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 3 847 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 3 847 m²
Piętro 1
Klasa A ogrzewany ciepły magazyn jest oferowany do wynajęcia. Moscow region, Noginsk, RP Obu…
$59,406
Zostaw prośbę
Magazyn 3 935 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 3 935 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 3 935 m²
Piętro 1
Klasa "A" wynajem magazynu Rozmieszczenie: Region Moskwy, powiat Noginsky Wygodny dostęp na…
$50,280
Zostaw prośbę
Magazyn 25 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 25 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 25 000 m²
Piętro 1
Klasa "A" wynajem magazynu Rozmieszczenie: Region Moskwy, powiat Noginsky Wygodny dostęp na…
$452,591
Zostaw prośbę
Magazyn 50 000 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 50 000 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 50 000 m²
Piętro 1
Klasa "A" wynajem magazynu Rozmieszczenie: Region Moskwy, powiat Noginsky Wygodny dostęp na…
$905,183
Zostaw prośbę
Magazyn 4 592 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 4 592 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 4 592 m²
Piętro 1
Klasa "A" wynajem magazynu Rozmieszczenie: Region Moskwy, powiat Noginsky Wygodny dostęp na…
$80,680
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się