Magazyny na sprzedaż w Widnoje, Rosja

nieruchomości komercyjne
18
18 obiektów total found
Magazyn 2 032 m² w Widnoje, Rosja
Magazyn 2 032 m²
Widnoje, Rosja
Powierzchnia 2 032 m²
Piętro 1
Powierzchnia magazynowa 2032.0 m2 znajduje się na południu Moskwy, 3 km od Moscow Ring Road,…
$42,241
Magazyn 16 915 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 16 915 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 16 915 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moscow region, d Vidnoye, Petrushino wsi, 1 ulic…
$35,22M
Magazyn 1 956 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 1 956 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 1 956 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moscow region, d Vidnoye, Petrushino wsi, 1 ulic…
$4,07M
Magazyn 1 330 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 1 330 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 1 330 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany do wynajęcia. Moscow region, d Vidnoye, Petrushino wsi, 1 uli…
$30,763
Magazyn 2 300 m² w Widnoje, Rosja
Magazyn 2 300 m²
Widnoje, Rosja
Powierzchnia 2 300 m²
Piętro 1
Do wynajęcia oferowany jest magazyn klasy "B +". Położenie: MO, Vidnoye, pierwsza linia Kash…
$47,897
Magazyn 978 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 978 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 978 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moscow region, d Vidnoye, Petrushino wsi, 1 ulic…
$2,04M
Magazyn 9 826 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 9 826 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 9 826 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moscow region, d Vidnoye, Petrushino wsi, 1 ulic…
$20,46M
Magazyn 6 500 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 6 500 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 6 500 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moscow region, d Vidnoye, Petrushino wsi, 1 ulic…
$14,36M
Magazyn 33 618 m² w Widnoje, Rosja
Magazyn 33 618 m²
Widnoje, Rosja
Powierzchnia 33 618 m²
Piętro 1
Dow. os.: w8838 Kompleks przemysłowo-magazynowy. Obecnie obiekt jest wykorzystywany do produ…
$25,74M
Magazyn 1 500 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 1 500 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1
Klasa B ogrzewany ciepły magazyn jest oferowany na sprzedaż. Moskiewski region, d Vidnoye, t…
$2,31M
Magazyn 3 993 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 3 993 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 3 993 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany do wynajęcia. Moscow region, d Vidnoye, Petrushino wsi, 1 uli…
$92,402
Magazyn 10 713 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 10 713 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 10 713 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moscow region, d Vidnoye, Petrushino wsi, 1 ulic…
$22,31M
Magazyn 1 913 m² w Widnoje, Rosja
Magazyn 1 913 m²
Widnoje, Rosja
Powierzchnia 1 913 m²
Piętro 1
Miejsce do przechowywania klasy B jest oferowane do wynajęcia. Położenie: MO, Vidnoye, 5 km …
$24,120
Magazyn 643 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 643 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 643 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moscow region, d Vidnoye, Petrushino wsi, 1 ulic…
$1,34M
Magazyn 4 932 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 4 932 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 4 932 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moscow region, d Vidnoye, Petrushino wsi, 1 ulic…
$10,27M
Magazyn 978 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 978 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 978 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany do wynajęcia. Moscow region, d Vidnoye, Petrushino wsi, 1 uli…
$22,625
Magazyn 3 183 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 3 183 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 3 183 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moscow region, d Vidnoye, Petrushino wsi, 1 ulic…
$7,03M
Magazyn 1 330 m² w Leninsky District, Rosja
Magazyn 1 330 m²
Leninsky District, Rosja
Powierzchnia 1 330 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. Moscow region, d Vidnoye, Petrushino wsi, 1 ulic…
$2,77M
