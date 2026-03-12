Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Rosja
  3. Nogińsk
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Nogińsk, Rosja

nieruchomości komercyjne
9
9 obiektów total found
Magazyn 9 316 m² w Nogińsk, Rosja
Magazyn 9 316 m²
Nogińsk, Rosja
Powierzchnia 9 316 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Noginsk, wieś Zatie, ter Technopark Usp…
$146,968
Magazyn 11 805 m² w Nogińsk, Rosja
Magazyn 11 805 m²
Nogińsk, Rosja
Powierzchnia 11 805 m²
Piętro 1
Kompleks produkcyjny i magazynowy. Osłona ochronna. Monitoring wideo w kompleksie. Punkty ko…
$17,88M
Magazyn 11 805 m² w Nogińsk, Rosja
Magazyn 11 805 m²
Nogińsk, Rosja
Powierzchnia 11 805 m²
Piętro 1
Kompleks produkcyjny i magazynowy klasy A Obszar chroniony z monitoringiem wideo. Pokwitowa…
$167,616
Magazyn 6 999 m² w Nogińsk, Rosja
Magazyn 6 999 m²
Nogińsk, Rosja
Powierzchnia 6 999 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia całkowita 6999…
$103,060
Magazyn 23 610 m² w Nogińsk, Rosja
Magazyn 23 610 m²
Nogińsk, Rosja
Powierzchnia 23 610 m²
Piętro 1
Kompleks produkcyjny i magazynowy klasy A Obszar chroniony z monitoringiem wideo. Pokwitowa…
$335,232
Magazyn 5 904 m² w Nogińsk, Rosja
Magazyn 5 904 m²
Nogińsk, Rosja
Powierzchnia 5 904 m²
Piętro 1
Sprzedaż Kompleks produkcyjny i magazynowy klasy A Obszar chroniony z monitoringiem wideo. …
$8,94M
Magazyn 5 904 m² w Nogińsk, Rosja
Magazyn 5 904 m²
Nogińsk, Rosja
Powierzchnia 5 904 m²
Piętro 1
Kompleks produkcyjny i magazynowy klasy A Obszar chroniony z monitoringiem wideo. Pokwitowa…
$83,829
Magazyn 23 610 m² w Nogińsk, Rosja
Magazyn 23 610 m²
Nogińsk, Rosja
Powierzchnia 23 610 m²
Piętro 1
Sprzedaż Kompleks produkcyjny i magazynowy klasy A Obszar chroniony z monitoringiem wideo. …
$35,76M
Magazyn 16 985 m² w Nogińsk, Rosja
Magazyn 16 985 m²
Nogińsk, Rosja
Powierzchnia 16 985 m²
Piętro 1
W nowy magazyn kompleks klasa "A", znajduję się w miejski rejon Bogorodski, wieś Zatiye, ofe…
$250,093
