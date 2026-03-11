Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Moskwa
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Moskwa, Rosja

Troick
31
Kommunarka
4
Magazyn Usuwać
Wyczyść
195 obiektów total found
Magazyn 5 518 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 5 518 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 5 518 m²
Piętro -1
Ogrzewany zakład produkcyjny klasy B + jest oferowany do sprzedaży. d Moskwa, Ryabinova Stre…
$15,51M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 440 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 1 440 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 1 440 m²
Piętro 1
Rozmieszczenie: d Moskwa, Krasnopahorsky, Shakhovo wsi, 1f • 5- 7 minut do Ring Road • 10 km…
$16,562
Zostaw prośbę
Magazyn 1 574 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 1 574 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 1 574 m²
Piętro 2
Oferujemy ciepły magazyn klasy B do wynajęcia. d Moskwa, Ryabinova Street, e 37 strony 1, 2 …
$31,479
Zostaw prośbę
Magazyn 6 540 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 6 540 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 6 540 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13741
$12,15M
Zostaw prośbę
Magazyn 9 140 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 9 140 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 9 140 m²
Piętro 1
Budynek jest jednoosobowy, ogrzewany, kolumny schodowe 6x18 m., ma wysokie sufity (do 11.5 m…
$12,32M
Zostaw prośbę
Magazyn 3 270 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 3 270 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 3 270 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13738
$6,07M
Zostaw prośbę
Magazyn 9 140 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 9 140 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 9 140 m²
Piętro 1
Budynek jest jednoosobowy, ogrzewany, kolumny schodowe 6x18 m., ma wysokie sufity (do 11.5 m…
$237,494
Zostaw prośbę
Magazyn 205 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 205 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 205 m²
Piętro 3
Magazyn klasy A jest oferowany na sprzedaż. d Moskwa, Stavropolskaya St., 41A, 3. piętro (So…
$524,785
Zostaw prośbę
Magazyn 2 236 m² w Troick, Rosja
Magazyn 2 236 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 2 236 m²
Piętro 1
Klasa Zakład produkcyjny B jest oferowany na sprzedaż. d Moskwa, dystrykt Troitsk, qI 203, d…
$4,41M
Zostaw prośbę
Magazyn 2 600 m² w Szczerbinka, Rosja
Magazyn 2 600 m²
Szczerbinka, Rosja
Powierzchnia 2 600 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy B +. d Moskwa, Shcherbinka, Simferopol autostrady, 12, 1 pięt…
$41,864
Zostaw prośbę
Magazyn 2 250 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 2 250 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 2 250 m²
Piętro 2
5 MW mocy Ramp i żuraw, można jechać na 1 piętro transportu dużych rozmiarów 2 windy towarow…
$38,811
Zostaw prośbę
Magazyn 2 000 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 2 000 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 2 000 m²
Piętro -1
Klasa B chłodnia jest oferowana do wynajęcia. d Moskwa, Kaukaz B- R, 57 p. 7, -1 piętro (Poł…
$54,311
Zostaw prośbę
Magazyn 2 067 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 2 067 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 2 067 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13737
$3,84M
Zostaw prośbę
Magazyn 818 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 818 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 818 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13742
$1,52M
Zostaw prośbę
Magazyn 14 014 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 14 014 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 14 014 m²
Piętro 1
Powierzchnia całkowita wynosi 14 014 m2. Budynek A-11 746 m2. Budynek "B": - 2268 m2. Grupa …
$42,98M
Zostaw prośbę
Magazyn 5 151 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 5 151 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 5 151 m²
Piętro 1
Ogrzewany zakład produkcyjny klasy B + jest oferowany do sprzedaży. d Moskwa, Ryabinova Stre…
$15,80M
Zostaw prośbę
Magazyn 78 100 m² w Zielenograd, Rosja
Magazyn 78 100 m²
Zielenograd, Rosja
Powierzchnia 78 100 m²
Piętro 1
Powierzchnia całkowita wynosi 13,4 ha (7 działek). Powierzchnia budynków w nieruchomości wyn…
$51,12M
Zostaw prośbę
Magazyn 829 m² w Troick, Rosja
Magazyn 829 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 829 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13777
$1,50M
Zostaw prośbę
Magazyn 2 268 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 2 268 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 2 268 m²
Piętro 1
Ogrzewany zakład produkcyjny klasy A jest oferowany na sprzedaż. d Moskwa, Saltykovskaya Str…
$6,96M
Zostaw prośbę
Magazyn 18 000 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 18 000 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 18 000 m²
Piętro 1
Rozpatrywana sekcja znajduje się w południowo-wschodnim dystrykcie administracyjnym Moskwy (…
$7,67M
Zostaw prośbę
Magazyn 2 000 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 2 000 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 2 000 m²
Piętro 4
Klasa B ogrzewany ciepły magazyn jest oferowany do wynajęcia. d Moskwa, Rezerwa Kaukaska, 57…
$50,051
Zostaw prośbę
Magazyn 8 978 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 8 978 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 8 978 m²
Piętro 1
Kompleks biurowo-magazynowy na terytorium moskiewskiego zakładu ściernego. 2 budynki wybudow…
$5,77M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 034 m² w Troick, Rosja
Magazyn 1 034 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 1 034 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13761
$1,87M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 203 m² w Centralny Okręg Federalny, Rosja
Magazyn 1 203 m²
Centralny Okręg Federalny, Rosja
Powierzchnia 1 203 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13733
$2,23M
Zostaw prośbę
Magazyn 8 172 m² w Troick, Rosja
Magazyn 8 172 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 8 172 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13775
$14,77M
Zostaw prośbę
Magazyn 3 001 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 3 001 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 3 001 m²
Piętro 3
Klasa B ogrzewany ciepły magazyn jest oferowany do wynajęcia. d Moskwa, parlament kaukaski, …
$75,111
Zostaw prośbę
Magazyn 3 941 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 3 941 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 3 941 m²
Piętro 2
Ogrzewany zakład produkcyjny klasy B + jest oferowany do sprzedaży. d Moskwa, Ryabinova Stre…
$11,08M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 350 m² w Moskwa, Rosja
Magazyn 1 350 m²
Moskwa, Rosja
Powierzchnia 1 350 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany do wynajęcia. Moskiewski region, Khimki, Mkr Planernaya, 1 pi…
$27,609
Zostaw prośbę
Magazyn 1 635 m² w Troick, Rosja
Magazyn 1 635 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 1 635 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13764
$2,96M
Zostaw prośbę
Magazyn 4 063 m² w Troick, Rosja
Magazyn 4 063 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 4 063 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. dowód tożsamości: w13758
$8,83M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Moskwa.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
Realting.com
Udać się