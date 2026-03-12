Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Magazyny na sprzedaż w Lytkarino, Rosja

nieruchomości komercyjne
10
10 obiektów total found
Magazyn 8 000 m² w Łytkarino, Rosja
Magazyn 8 000 m²
Łytkarino, Rosja
Powierzchnia 8 000 m²
Piętro 1
Na sprzedaż oferowane są powierzchnie produkcyjne i magazynowe klasy "A". Położenie: MO, Lyt…
$14,04M
Magazyn 7 000 m² w Łytkarino, Rosja
Magazyn 7 000 m²
Łytkarino, Rosja
Powierzchnia 7 000 m²
Piętro 1
Na sprzedaż oferowane są powierzchnie produkcyjne i magazynowe klasy "A". Położenie: MO, Lyt…
$12,29M
Magazyn 9 000 m² w Łytkarino, Rosja
Magazyn 9 000 m²
Łytkarino, Rosja
Powierzchnia 9 000 m²
Piętro 1
Na sprzedaż oferowane są powierzchnie produkcyjne i magazynowe klasy "A". Położenie: MO, Lyt…
$15,80M
Magazyn 6 000 m² w Łytkarino, Rosja
Magazyn 6 000 m²
Łytkarino, Rosja
Powierzchnia 6 000 m²
Piętro 1
dowód tożsamości: w12446 Na sprzedaż oferowane są pomieszczenia produkcyjne i magazynowe kla…
$10,53M
Magazyn 3 600 m² w Łytkarino, Rosja
Magazyn 3 600 m²
Łytkarino, Rosja
Powierzchnia 3 600 m²
Piętro 2
ID: w10500 Do wynajęcia oferujemy pomieszczenia magazynowe o łącznej powierzchni 3600 m2. Po…
$15,903
Magazyn 5 000 m² w Łytkarino, Rosja
Magazyn 5 000 m²
Łytkarino, Rosja
Powierzchnia 5 000 m²
Piętro 1
dowód tożsamości: w11734 Na sprzedaż oferowane są pomieszczenia produkcyjne i magazynowe kla…
$8,78M
Magazyn 4 000 m² w Łytkarino, Rosja
Magazyn 4 000 m²
Łytkarino, Rosja
Powierzchnia 4 000 m²
Piętro 1
dowód tożsamości: w11735 Na sprzedaż oferowane są pomieszczenia produkcyjne i magazynowe kla…
$7,02M
Magazyn 1 000 m² w Łytkarino, Rosja
Magazyn 1 000 m²
Łytkarino, Rosja
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1
Na sprzedaż oferowane są powierzchnie produkcyjne i magazynowe klasy "A". Położenie: MO, Lyt…
$1,76M
Magazyn 2 000 m² w Łytkarino, Rosja
Magazyn 2 000 m²
Łytkarino, Rosja
Powierzchnia 2 000 m²
Piętro 1
dowód tożsamości: w11441 Na sprzedaż oferowane są pomieszczenia produkcyjne i magazynowe kla…
$3,51M
Magazyn 3 000 m² w Łytkarino, Rosja
Magazyn 3 000 m²
Łytkarino, Rosja
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 1
dowód tożsamości: w10908 Na sprzedaż oferowane są pomieszczenia produkcyjne i magazynowe kla…
$5,27M
