Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Lobnya
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Lobnya, Rosja

nieruchomości komercyjne
12
Magazyn Usuwać
Wyczyść
11 obiektów total found
Magazyn 4 724 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 4 724 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 4 724 m²
Piętro 1
Powierzchnia magazynowa wynosi 4,724 km. z nich: część administracyjna i domowa - 451 m2, me…
$98,199
Zostaw prośbę
Magazyn 96 000 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 96 000 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 96 000 m²
Piętro 1
Kompleks magazynowy o łącznej powierzchni 96 000 m kw - 1 etap wysokość sufitu: 14,5 m; Obci…
$2,00M
Zostaw prośbę
Magazyn 24 543 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 24 543 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 24 543 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia 24543 m2, łącz…
$510,182
Zostaw prośbę
Magazyn 4 700 m² w Łobnia, Rosja
Magazyn 4 700 m²
Łobnia, Rosja
Powierzchnia 4 700 m²
Piętro 1
dowód tożsamości: L2452 Do wynajęcia oferowany jest nowy magazyn klasy "B +" o powierzchni 4…
$75,077
Zostaw prośbę
Magazyn 11 118 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 11 118 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 11 118 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia całkowita 11,1…
$231,113
Zostaw prośbę
Magazyn 13 425 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 13 425 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 13 425 m²
Piętro 1
Magazyn klasy "A" do wynajęcia Powierzchnia całkowita wynosi 13,425 m2, w tym: - Mezzanina …
$279,069
Zostaw prośbę
Magazyn 13 425 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 13 425 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 13 425 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia 13425 m2 łączn…
$279,069
Zostaw prośbę
Magazyn 96 000 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 96 000 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 96 000 m²
Piętro 1
Magazyn klasy "A" do wynajęcia Powierzchnia całkowita wynosi 40 000 m2, Specyfikacje techn…
$2,00M
Zostaw prośbę
Magazyn 24 543 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 24 543 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 24 543 m²
Piętro 1
Magazyn klasy "A" do wynajęcia Powierzchnia całkowita wynosi 24,543 m2, w tym: - Mezzanina …
$510,182
Zostaw prośbę
Magazyn 11 118 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 11 118 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 11 118 m²
Piętro 1
Magazyn klasy "A" do wynajęcia Powierzchnia całkowita wynosi 11 118 m2, w tym: - Mezzanina …
$231,113
Zostaw prośbę
Magazyn 4 700 m² w Łobnia, Rosja
Magazyn 4 700 m²
Łobnia, Rosja
Powierzchnia 4 700 m²
Piętro 1
Dow. os.: L5868 CZ Do wynajęcia oferowany jest nowy magazyn klasy "B +" o powierzchni 4700 m…
$75,077
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się