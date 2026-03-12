Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Magazyny na sprzedaż w Reutov, Rosja

nieruchomości komercyjne
10
10 obiektów total found
Magazyn 4 000 m² w Rieutow, Rosja
Magazyn 4 000 m²
Rieutow, Rosja
Powierzchnia 4 000 m²
Piętro 3
Oferujemy ciepły magazyn klasy B do wynajęcia. Moskiewski region, Reutov, Przejście Północne…
$92,386
Magazyn 7 336 m² w Rieutow, Rosja
Magazyn 7 336 m²
Rieutow, Rosja
Powierzchnia 7 336 m²
Piętro 1
Do wynajęcia, produkcji i magazynów są dostępne 1 km od Moscow Ring Road w górach. Reutov. W…
$169,436
Magazyn 3 000 m² w Rieutow, Rosja
Magazyn 3 000 m²
Rieutow, Rosja
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 2
Do wynajęcia, produkcji i magazynów są dostępne 1 km od Moscow Ring Road w górach. Reutov. W…
$69,290
Magazyn 3 000 m² w Rieutow, Rosja
Magazyn 3 000 m²
Rieutow, Rosja
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 1
Wynajem produkcyjnych i magazynowych jest doskonałą okazją dla Twojej firmy! Oferujemy do w…
$64,670
Magazyn 9 000 m² w Rieutow, Rosja
Magazyn 9 000 m²
Rieutow, Rosja
Powierzchnia 9 000 m²
Piętro 1
Oferujemy wynajem sali produkcyjnej o powierzchni 9000 m2. Ogłoszenie jest ważne! Położenie:…
$194,011
Magazyn 14 000 m² w Rieutow, Rosja
Magazyn 14 000 m²
Rieutow, Rosja
Powierzchnia 14 000 m²
Piętro 2
Dow. os.: L5883 CZ Do wynajęcia 1 km od Moscow Ring Road w obrębie miasta Reutov oferuje się…
$323,352
Magazyn 9 000 m² w Rieutow, Rosja
Magazyn 9 000 m²
Rieutow, Rosja
Powierzchnia 9 000 m²
Piętro 1
Wynajęcie obszaru produkcyjnego to twoja droga do sukcesu! Oferujemy wynajem budynków produ…
$194,011
Magazyn 7 336 m² w Rieutow, Rosja
Magazyn 7 336 m²
Rieutow, Rosja
Powierzchnia 7 336 m²
Piętro 1
Do wynajęcia, produkcji i magazynów są dostępne 1 km od Moscow Ring Road w górach. Reutov. W…
$169,436
Magazyn 3 000 m² w Rieutow, Rosja
Magazyn 3 000 m²
Rieutow, Rosja
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 2
Dow. os.: L5876 CZ Do wynajęcia 1 km od Moscow Ring Road w obrębie miasta Reutov oferuje się…
$69,290
Magazyn 3 000 m² w Rieutow, Rosja
Magazyn 3 000 m²
Rieutow, Rosja
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 1
Oferujemy do wynajęcia salę produkcyjną o powierzchni 5000 m2. Ogłoszenie jest ważne! Położe…
$64,670
