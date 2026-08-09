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Magazyny na sprzedaż w Kommunarka, Rosja

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nieruchomości komercyjne
33
pomieszczenia biurowe
21
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9 obiektów total found
Magazyn 2 094 m² w Kommunarka, Rosja
Magazyn 2 094 m²
Kommunarka, Rosja
Powierzchnia 2 094 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. d Moskwa, dzielnica Kommunarka, plac 3, 1 piętro (South- W…
$51,889
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Magazyn 16 696 m² w Kommunarka, Rosja
Magazyn 16 696 m²
Kommunarka, Rosja
Powierzchnia 16 696 m²
Piętro 1
ID: w8511 Proponowana cena nieruchomości obejmuje: Modular- frame building (16695 m kw.) - 2…
$20,76M
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Magazyn 1 543 m² w Kommunarka, Rosja
Magazyn 1 543 m²
Kommunarka, Rosja
Powierzchnia 1 543 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. d Moskwa, dzielnica Kommunarka, plac 3, 1 piętro (South- W…
$38,223
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TekceTekce
Magazyn 8 186 m² w Kommunarka, Rosja
Magazyn 8 186 m²
Kommunarka, Rosja
Powierzchnia 8 186 m²
Piętro 1
Podłoga jest jak płyta. Numer identyfikacyjny: w13611
$170,468
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Magazyn 2 800 m² w Kommunarka, Rosja
Magazyn 2 800 m²
Kommunarka, Rosja
Powierzchnia 2 800 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy B do wynajęcia. d Moskwa, dystrykt Kommunarka, wieś Mamyri, 8…
$56,230
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Magazyn 7 035 m² w Kommunarka, Rosja
Magazyn 7 035 m²
Kommunarka, Rosja
Powierzchnia 7 035 m²
Piętro 1
Nowy magazyn klasy A jest dostępny do wynajęcia. Nadaje się do celów produkcyjnych (produkcj…
$174,299
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Magazyn 2 106 m² w Kommunarka, Rosja
Magazyn 2 106 m²
Kommunarka, Rosja
Powierzchnia 2 106 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. d Moskwa, dzielnica Kommunarka, plac 3, 1 piętro (South- W…
$52,174
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Magazyn 2 241 m² w Kommunarka, Rosja
Magazyn 2 241 m²
Kommunarka, Rosja
Powierzchnia 2 241 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. d Moskwa, dzielnica Kommunarka, plac 3, 1 piętro (South- W…
$55,512
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Magazyn 14 307 m² w Kommunarka, Rosja
Magazyn 14 307 m²
Kommunarka, Rosja
Powierzchnia 14 307 m²
Piętro 1
Powierzchnia kompleksu magazynowego: 14,307,42 m2 Znak składu 0 - 8 401.71 m2, Rampa, rampa …
$354,470
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