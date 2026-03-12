Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Magazyny na sprzedaż w Troick, Rosja

nieruchomości komercyjne
31
31 obiekt total found
Magazyn 20 432 m² w Troick, Rosja
Magazyn 20 432 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 20 432 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. ID: w13765
$36,94M
Magazyn 4 905 m² w Troick, Rosja
Magazyn 4 905 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 4 905 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13770
$8,87M
Magazyn 1 048 m² w Troick, Rosja
Magazyn 1 048 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 1 048 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. Dow. os.: w13762
$1,89M
Magazyn 800 m² w Troick, Rosja
Magazyn 800 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 800 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. dowód tożsamości: w13760
$1,74M
Magazyn 1 635 m² w Troick, Rosja
Magazyn 1 635 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 1 635 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13764
$2,96M
Magazyn 1 204 m² w Troick, Rosja
Magazyn 1 204 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 1 204 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13763
$2,18M
Magazyn 781 m² w Troick, Rosja
Magazyn 781 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 781 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13774
$1,41M
Magazyn 4 063 m² w Troick, Rosja
Magazyn 4 063 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 4 063 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. dowód tożsamości: w13758
$8,83M
Magazyn 3 052 m² w Troick, Rosja
Magazyn 3 052 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 3 052 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Numer identyfikacyjny: w13756
$6,64M
Magazyn 3 100 m² w Troick, Rosja
Magazyn 3 100 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 3 100 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13768
$5,60M
Magazyn 3 270 m² w Troick, Rosja
Magazyn 3 270 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 3 270 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13769
$5,91M
Magazyn 609 m² w Troick, Rosja
Magazyn 609 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 609 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13772
$1,10M
Magazyn 2 067 m² w Troick, Rosja
Magazyn 2 067 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 2 067 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13766
$3,74M
Magazyn 6 540 m² w Troick, Rosja
Magazyn 6 540 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 6 540 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13773
$11,82M
Magazyn 795 m² w Troick, Rosja
Magazyn 795 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 795 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. dowód tożsamości: w13759
$1,73M
Magazyn 1 606 m² w Troick, Rosja
Magazyn 1 606 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 1 606 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. dowód tożsamości: w13754
$3,49M
Magazyn 829 m² w Troick, Rosja
Magazyn 829 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 829 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13777
$1,50M
Magazyn 2 041 m² w Troick, Rosja
Magazyn 2 041 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 2 041 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. dowód tożsamości: w13755
$4,44M
Magazyn 1 011 m² w Troick, Rosja
Magazyn 1 011 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 1 011 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. dowód tożsamości: w13757
$2,20M
Magazyn 1 034 m² w Troick, Rosja
Magazyn 1 034 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 1 034 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13761
$1,87M
Magazyn 8 172 m² w Troick, Rosja
Magazyn 8 172 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 8 172 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13775
$14,77M
Magazyn 602 m² w Troick, Rosja
Magazyn 602 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 602 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13771
$1,09M
Magazyn 818 m² w Troick, Rosja
Magazyn 818 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 818 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13776
$1,48M
Magazyn 2 236 m² w Troick, Rosja
Magazyn 2 236 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 2 236 m²
Piętro 1
Klasa Zakład produkcyjny B jest oferowany na sprzedaż. d Moskwa, dystrykt Troitsk, qI 203, d…
$4,41M
Magazyn 2 454 m² w Troick, Rosja
Magazyn 2 454 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 2 454 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13767
$4,44M
Magazyn 9 833 m² w Troick, Rosja
Magazyn 9 833 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 9 833 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. Gotowy do wejścia - czerwiec 2026. dowód tożsamości: w13778
$17,78M
Magazyn 3 211 m² w Troick, Rosja
Magazyn 3 211 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 3 211 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. dowód tożsamości: w13409
$6,98M
Magazyn 827 m² w Troick, Rosja
Magazyn 827 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 827 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. dowód tożsamości: w12667
$1,80M
Magazyn 1 590 m² w Troick, Rosja
Magazyn 1 590 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 1 590 m²
Piętro 1
{C: $aaccff}.: GrupaHatak.pl:. dowód tożsamości: w12669
$3,46M
Magazyn 8 227 m² w Troick, Rosja
Magazyn 8 227 m²
Troick, Rosja
Powierzchnia 8 227 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany do wynajęcia. d Moskwa, dystrykt Troitsk, miejscowość Evseyev…
$192,394
