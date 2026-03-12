Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Magazyny na sprzedaż w Golitsyno, Rosja

Magazyn 11 400 m² w Golitsyno, Rosja
Magazyn 11 400 m²
Golitsyno, Rosja
Powierzchnia 11 400 m²
Piętro 1
Na sprzedaż jest ogrzewany ciepły magazyn klasy B +. Region Moskwy, d Odintsovo, g Golitsyno…
$16,88M
