Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Santarém
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Santarem, Portugalia

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Ferreira do Zezere, Portugalia
Willa 4 pokoi
Ferreira do Zezere, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/2
Zanurz się w uroku Ferreira do Zêzere, malownicze miasto w Tomar, Portugalia. Ten 2-sypialni…
$192,265
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Santarem, Portugalia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się