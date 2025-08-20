Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Mafra
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Mafra, Portugalia

3 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Mafra, Portugalia
Dom 5 pokojów
Mafra, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/2
Dom znajduje się w mieście Mafra. Mafra jest stolicą administracyjną gminy o tej samej nazwi…
$932,673
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa w Mafra, Portugalia
Willa
Mafra, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 179 m²
Ten przytulny willa, znajduje się w Carvoeira, Mafra, oferuje wiejski spokój z komfortami no…
$927,205
Willa w Mafra, Portugalia
Willa
Mafra, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Nowa willa w doskonałej kondygnacji, składająca się z 3 pięter: 1 piętro zawiera 1 apartamen…
$639,051
