Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Ferreira do Zezere
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Ferreira do Zezere, Portugalia

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Ferreira do Zezere, Portugalia
Dom 3 pokoi
Ferreira do Zezere, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/2
Rzadka oferta na rynku. Wynajem dwupiętrowego domu. Na drugim piętrze znajduje się przestron…
$939
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się