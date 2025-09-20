Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Ferreira do Zezere, Portugalia

3 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Ferreira do Zezere, Portugalia
Dom 5 pokojów
Ferreira do Zezere, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż dom do remontu z pomieszczeniami użytkowymi. Powierzchnia domu 180,0 m2. Położon…
$117,217
Dom 2 pokoi w Ferreira do Zezere, Portugalia
Dom 2 pokoi
Ferreira do Zezere, Portugalia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/1
Stary dom na sprzedaż. Powierzchnia domu wynosi 100 m2. Położony na powierzchni 1000 m2. Cen…
$92,107
Dom wolnostojący 6 pokojów w Ferreira do Zezere, Portugalia
Dom wolnostojący 6 pokojów
Ferreira do Zezere, Portugalia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Piętro 2/2
Ciekawa oferta inwestycyjna jest w sprzedaży. Trzy pozycje 1. Plaster, powierzchnia 560,0 m2…
$337,524
