Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Ferreira do Zezere
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Ferreira do Zezere, Portugalia

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Ferreira do Zezere, Portugalia
Dom wolnostojący 6 pokojów
Ferreira do Zezere, Portugalia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Piętro 2/2
Ciekawa oferta inwestycyjna jest w sprzedaży. Trzy pozycje 1. Plaster, powierzchnia 560,0 m2…
$337,524
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się