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Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Limnia, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Limnia, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Położony wLagoon Verde to prestiżowy projekt mieszkaniowy, który wyróżnia się nowoczesną arc…
$156,885
VAT
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Parametry nieruchomości w Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny

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