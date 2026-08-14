Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Lapithos
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe

Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Lapithos, Cypr Północny

;
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Lapithos, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Lapithos, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/3
Sunning Well - Apartament 2 + 1 z tarasem na dachu 124; LaptaOdkryj przytulny apartament z d…
$96,299
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się