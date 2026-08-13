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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Girne District, Cypr Północny

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Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Agios Amvrosios
3
Mieszkanie Usuwać
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6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Apartament 2 + 1 do wynajęcia w kompleksie SEA TERRA ESENTEPE z widokiem na morze 124; Basen…
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
🏡 2 + 1 wynajem apartamentów w północnym Cyprze z tarasem na dachu i widokiem na morzeWynaje…
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Mieszkanie 3 pokoi w Chartzia, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Chartzia, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Wynajem stylowy apartament 2 + 1 obok klubu golfowego!Idealne miejsce dla koneserów komfortu…
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Mazur EstateMazur Estate
Mieszkanie 4 pokoi w Girne Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
3 + 1 Apartament Wynajem w Girne Centre - przestronne zakwaterowanie na północnym Cyprze z b…
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Mieszkanie 4 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Północny Cypr nieruchomości: 3 + 1 wynajem nad morzem w Esentepe z ogrodem i infrastrukturą …
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Północny Cypr wynajem nieruchomości: nowy 1 + 1 apartament z bezpośrednim widokiem na morze …
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