Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Ulcinj
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Ulcinj, Czarnogóra

Condo Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Condo w Ulcinj, Czarnogóra
Condo
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 5
Oferujemy dwupokojowe, trzypokojowe i czteropokojowe apartamenty w nowym kompleksie mieszkal…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się