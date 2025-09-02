Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Ubli
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Ubli, Czarnogóra

1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Ubli, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Ubli, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1
Apartament o powierzchni 96 m ², położony w premium klub rezydencji na brzegu oszałamiającej…
$304,132
Agencja
Mbroker
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
