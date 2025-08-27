Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy studiów w Tivat Municipality, Czarnogóra

Tivat
Kawalerka w Radovici, Czarnogóra
Radovici, Czarnogóra
Na sprzedaż: Nowy, nieużywany apartament w prestiżowej Luštica Bay development, Tivat. Ten 4…
$360,741
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Tivat, Czarnogóra
Nowoczesne Studio Apartament w Boka Place, Porto Montenegro - Prime Investment Opportunity …
$474,782
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Tivat, Czarnogóra
Ten nowy Studio z 22m ² powierzchni wewnętrznej + 9m ² mezzanine, położony na 1 piętrze nasz…
$495
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Tivat, Czarnogóra
Na wynajem długoterminowy - Studio z mezzanine, patio i basen, w Donja Lastva, TivatPięknie …
$594
DON067 Studio in Tivat, with swimming pool, for long term rent w Tivat, Czarnogóra
DON067 Studio in Tivat, with swimming pool, for long term rent
Tivat, Czarnogóra
DON067Studio w Tivat na wynajem długoterminowy!Z basenem.550 €miesięcznieStudio to znajduje …
$599
