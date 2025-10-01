Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Sveti Stefan
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak

Bliźniaki na sprzedaż w Sveti Stefan, Czarnogóra

Bliźniak Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Bliźniak 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
Real Estate, Montenegro, Sveti StefanFor sale is a comfortable three-bedroom duplex apartmen…
$199,514
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się