Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Spuz, Czarnogóra

Nieruchomości komercyjne w Spuz, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Spuz, Czarnogóra
Izdaju se magacini, površine po 750 m², smještena na placu ukupne površine 5.500 m², uz magi…
$7,030
za miesiąc
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Języki komunikacji
English, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne w Spuz, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Spuz, Czarnogóra
Izdaje se namjesten poslovni prostor, površine 120m2, uz glavnu saobraćajnicu u Spužu. Stru…
$937
za miesiąc
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Języki komunikacji
English, Crnogorski
