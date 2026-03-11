Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Willa
  5. Widok na góry

Długoterminowy wynajem will z widokiem na góry w Czarnogóra

Budva
13
Sveti Stefan
5
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Becici, Czarnogóra
Willa
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 15
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3
Z przyjemnością przedstawiamy ekskluzywną ofertę wynajmu willi w pięknym Bečići, w niewielki…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Widok na morze
z Basen
Realting.com
Udać się