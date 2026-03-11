Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Dom
  5. Widok na góry

Długoterminowy wynajem domy z widokiem na góry w Czarnogóra

Podgorica
28
Budva
25
Tivat
5
Krasici
6
3 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Susanj, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Susanj, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 4
Oferujemy do wynajęcia przestronne mieszkanie w Šušanj, Bar, idealne dla wielu rodzin i dost…
Cena na żądanie
Willa w Becici, Czarnogóra
Willa
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 15
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3
Z przyjemnością przedstawiamy ekskluzywną ofertę wynajmu willi w pięknym Bečići, w niewielki…
Cena na żądanie
Dom 3 pokoi w Dindinovici, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Dindinovici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Piętro 3
Położony w malowniczej okolicy Zankovići w barze, ten wspaniały dom oferuje powierzchnię 100…
Cena na żądanie
