Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Nieruchomości komercyjne
  5. Widok na morze

Długoterminowy wynajem nieruchomości komercyjnych z widokiem na morze w Czarnogóra

Podgorica
45
Budva
11
Becici
3
Rafailovici
3
Nieruchomości komercyjne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 123 m² w Rafailovici, Czarnogóra
Lokale gastronomiczne 123 m²
Rafailovici, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 123 m²
W pełni wyposażona przestrzeń handlowa / restauracja 123 m ² jest dostępna do wynajęcia, zna…
$6,941
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Czarnogóra

z garażem
Realting.com
Udać się