Condo na sprzedaż w Podgorica, Czarnogóra

2 obiekty total found
Condo w Podgorica, Czarnogóra
Condo
Podgorica, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/4
Dla miłośników miejskiego rytmu życia prezentujemy wiele mieszkań w Podgoricy, mieście z roz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo w Podgorica, Czarnogóra
Condo
Podgorica, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/7
Komfortowe życie w stylu jest to, co Lumen Homes Residential Complex oferuje w cichym i przy…
$118,268
Zostaw prośbę
