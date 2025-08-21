Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Pljevlja
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Pljevlja, Czarnogóra

1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Pljevlja, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Pljevlja, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 157 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronny i przytulny budynek mieszkalny o powierzchni 157 m2, położony na działce 4942 m2…
$103,560
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Pljevlja, Czarnogóra

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się