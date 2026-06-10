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Mieszkania na sprzedaż w Pinicici, Czarnogóra

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Pincici, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Pincici, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 7/10
LOKACJAApartament ten znajduje się w barze, 800m od centrum miasta i zaledwie 500m od plaży.…
$172,624
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Parametry nieruchomości w Pinicici, Czarnogóra

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