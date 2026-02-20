Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Perast
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Lokale gastronomiczne

Wynajem długoterminowy restauracji w Perast, Czarnogóra

Lokale gastronomiczne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 230 m² w Perast, Czarnogóra
Lokale gastronomiczne 230 m²
Perast, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 230 m²
Restauracja do wynajęcia w pierwszej lokalizacji w sercu PerastW pełni wyposażona restauracj…
$8,926
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się