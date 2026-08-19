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Domy na sprzedaż w Dawna stolica Cetynia, Czarnogóra

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4 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Cetynia, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Cetynia, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
W samym sercu Cetinje, to zaproszenie 169m ² domu rodzinnego oferuje rzadkie połączenie prze…
$703,002
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Dom 2 pokoi w Cetynia, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Cetynia, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 1
D4- 432. Dom w Cetinje, Dobrsko SeloNa sprzedaż w pobliżu Cetinje, w małym miejscu Dobrsko S…
$91,466
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w M 10, Czarnogóra
Willa
M 10, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Villa La Tout to nowoczesna willa o powierzchni 250 m2 z przestronnymi tarasami, usytuowana …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Dom 1 pokój w Gradani, Czarnogóra
Dom 1 pokój
Gradani, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1
Kamienny dom na renowację jest na sprzedaż w spokojnej miejscowości Ljubotinj, gmina Cetinje…
$46,505
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Parametry nieruchomości w Dawna stolica Cetynia, Czarnogóra

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