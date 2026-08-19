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Mieszkania na sprzedaż w Dawna stolica Cetynia, Czarnogóra

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Bukovica
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8 obiektów total found
Condo 4 pokoi w Ranjev Do, Czarnogóra
Condo 4 pokoi
Ranjev Do, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks willi znajduje się zaledwie 2 km od historycznego centrum Herceg Novi, jednego z na…
$719,993
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Mieszkanie 1 pokój w Cetinje Njegusi Kotor, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Cetinje Njegusi Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 6
Elitarne mieszkanie w kompleksie premium w Tivat to połączenie wyrafinowanego stylu, komfort…
$518,911
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Mieszkanie 1 pokój w Cetinje Njegusi Kotor, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Cetinje Njegusi Kotor, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/6
Eleganckie studio w prestiżowym kompleksie Boka Place, położone w samym sercu Tivat, krok od…
$520,438
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Cetinje Njegusi Kotor, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Cetinje Njegusi Kotor, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwa dwupoziomowe apartamenty w Baošić Dwa przestronne dwupoziomowe apartamenty o powierzchni…
$193,035
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Mieszkanie 1 pokój w Papratna Strana, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Papratna Strana, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy projekt premium w Zatoce Kotor Przedstawiamy nowy kompleks mieszkalny klasy premium, po…
$150,966
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Condo 2 pokoi w Cetinje Njegusi Kotor, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Cetinje Njegusi Kotor, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 4/8
Na sprzedaż jest jednopokojowy pięciogwiazdkowy hotel SIRO, pierwszy hotel marki SIRO Kerzne…
$576,174
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Cetynia, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Cetynia, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Cena: 13,000 EUR Nowoczesny i w pełni umeblowany apartament dwupokojowy jest dostępny na spr…
$159,019
VAT
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Condo w Dawna stolica Cetynia, Czarnogóra
Condo
Dawna stolica Cetynia, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 2/4
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$195,289
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Typy nieruchomości w Dawna stolica Cetynia.

condo
1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Dawna stolica Cetynia, Czarnogóra

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