Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Novoselje
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Novoselje, Czarnogóra

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Novoselje, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Novoselje, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Unikalna oferta w jednym z najlepszych kurortów w Czarnogórze, Petrovac!Dwie sypialnie, w pe…
$182,949
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Novoselje, Czarnogóra

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się