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Domy na sprzedaż w Niksic Municipality, Czarnogóra

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Niksic
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5 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Niksic, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Niksic, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Wspaniały dom we wsi Kovachi. Spokojne, odosobnione miejsce z piękną naturą i zachwycającym …
$484,317
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Dom 1 pokój w Niksic Municipality, Czarnogóra
Dom 1 pokój
Niksic Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 1
Piękna i przestronna działka jest na sprzedaż, znajduje się zaledwie 8 km od miasta Niksic. …
$99,853
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Dom 1 pokój w Niksic, Czarnogóra
Dom 1 pokój
Niksic, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
$87,197
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TekceTekce
Dom w Niksic, Czarnogóra
Dom
Niksic, Czarnogóra
Powierzchnia 109 m²
For sale is a legal house with a plot of 8.4 acres and a residence permit in Montenegro. The…
$87,261
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Dom 2 pokoi w Milocani, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Milocani, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: przytulny dom z własną winnicą w cichej i malowniczej lokalizacji. Lokalizacja:…
$86,681
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Parametry nieruchomości w Niksic Municipality, Czarnogóra

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