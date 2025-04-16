Dzielnica mieszkaniowa Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
📍 Izdavanje dvosoban stan – Preko Morače, Podgorica
✨ Prostran i funkcionalan stan na odličnoj lokaciji!
Površina: 70 m²
Struktura: Dnevna soba + kuhinja + trpezarija, dvije spavaće sobe, dvije terase
Sprat: 2. sprat (zgrada bez lifta)
Stan je komforan, pogodan za porodicu ili bračni par
Lokacija: miran dio Preko Morače, u blizini svih važnih sadržaja
💶 Cijena: 800 € mjesečno
Podgorica, Czarnogóra
