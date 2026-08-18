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Domy na sprzedaż w Meksyk

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Quintana Roo
3
Mahahual
3
7 obiektów total found
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 743 m²
Obejmij współczesne wybrzeże życia z tej eleganckiej 1-sypialni, 1,5-łazienka willa znajduje…
$182,705
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Dom 3 pokoi w Progreso, Meksyk
Dom 3 pokoi
Progreso, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 384 m²
Move- in Ready Beach Home w Chelem, Yucatán - Private Rooftop Plunge Pool & Oszałamiające od…
$205,000
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Willa w Santa Maria Huatulco, Meksyk
Willa
Santa Maria Huatulco, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 4 545 m²
Położony w Tangolunda, Huatulco. Odkryj ostateczny rekolekcje nad morzem z tą frakcyjną możl…
$85,000
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Willa 3 pokoi w Mahahual, Meksyk
Willa 3 pokoi
Mahahual, Meksyk
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Gobal Costa Maya Project   to kompleks mieszkalny z prywatną plażą, białymi piaskami i niesa…
$401,674
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Willa 2 pokoi w Mahahual, Meksyk
Willa 2 pokoi
Mahahual, Meksyk
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Globalny projekt Costa Maya to kompleks mieszkalny z prywatną plażą, białym piaskiem i niesa…
$371,277
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Dom 1 pokój w Mahahual, Meksyk
Dom 1 pokój
Mahahual, Meksyk
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
GOBAL COSTA MAYA, a world-class development consisting of 1500 residences designed under an …
$140,043
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LDV InvestLDV Invest
Dom 2 pokoi w Municipio de La Paz, Meksyk
Dom 2 pokoi
Municipio de La Paz, Meksyk
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Gobal Los Cabos Project is a residential complex with private beach, golden sands and the in…
$154,156
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Typy nieruchomości w Meksyk.

wille

Parametry nieruchomości w Meksyk

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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