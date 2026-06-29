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Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w Kotor, Czarnogóra

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kotor, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Apartament do wynajęcia znajduje się w nadmorskim kurorcie w Boka Bay, przez Perast. Posiada…
$209
za noc
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Mieszkanie 1 pokój w Kotor, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Apartament do wynajęcia znajduje się w nadmorskim kurorcie w Boka Bay, przez Perast. Posiada…
Cena na zgłoszenie
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