  2. Czarnogóra
  3. Kotor Municipality
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Kotor Municipality, Czarnogóra

4 obiekty total found
Established business for lease (restaurant and 8 apartments, first line to the sea), Kotor, Dobrota w Dobrota, Czarnogóra
Established business for lease (restaurant and 8 apartments, first line to the sea), Kotor, Dobrota
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Obiekt składa się z 8 apartamentów - 4 pokoje jednoosobowe i 4 apartamenty typu studio. Wszy…
Cena na żądanie
Horizon Real Estate
English
Lokale gastronomiczne 230 m² w Perast, Czarnogóra
Lokale gastronomiczne 230 m²
Perast, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 230 m²
Restauracja do wynajęcia w pierwszej lokalizacji w sercu PerastW pełni wyposażona restauracj…
$8,926
za miesiąc
AMFORA REAL ESTATE
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
🏢 Warehouse / Storage Space for Rent – Budva-Tivat Highwa w Lastva Grbaljska, Czarnogóra
🏢 Warehouse / Storage Space for Rent – Budva-Tivat Highwa
Lastva Grbaljska, Czarnogóra
Powierzchnia 250 m²
🏢 Magazyn / Miejsce na wynajem - Budva- Tivat HighwayLokalizacja: Glavati - Lastva Grbaljska…
$20
za miesiąc
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent w Dobrota, Czarnogóra
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent
Dobrota, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Office / Business space in Dobrota - Kotor, 800€/month The business space located in D…
$861
za miesiąc
Parametry nieruchomości w Kotor Municipality, Czarnogóra

