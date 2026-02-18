Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Kotor Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na góry w Kotor Municipality, Czarnogóra

Dobrota
4
Skaljari
3
Lastva Grbaljska
5
Kavac
3
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Nieruchomości, Czarnogóra, Kotor, Do wynajęciaJednopokojowe urządzone mieszkanie jest dostęp…
$774
za miesiąc
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Parametry nieruchomości w Kotor Municipality, Czarnogóra

z Widok na morze
z Basen
