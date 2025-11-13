Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy domy w Donja Lastva, Czarnogóra

2 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Donja Lastva, Czarnogóra
Willa 3 pokoi
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 3
#Annual_Rent_Three_Bedrooms_Budva ID Luxury new three-bedroom villa for rent near Budva Lo…
$2,937
za miesiąc
Agencja
SMinvestment RealEstate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Dom 3 pokoi w Donja Lastva, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
For Rent: 5★ Modern Villa with Private Pool — Tivat, MontenegroRent price: €4,000 / month + …
$4,610
za miesiąc
Agencja
Mbroker
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
