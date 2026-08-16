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Wynajem długoterminowy will w Dobrota, Czarnogóra

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1 obiekt total found
Willa 13 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 13 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 13
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 587 m²
Powierzchnia: 587 m2Sypialnie: 8Kąpiele: 53 miejsca parkingowe na zewnątrzPołożony na pierws…
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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