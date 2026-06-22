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Wynajem will na jeden dzień w Denjasi Cesminovo, Czarnogóra

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1 obiekt total found
Villa for Rent in Budva Municipality w Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
Villa for Rent in Budva Municipality
Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta nowoczesna willa znajduje się zaledwie 10 km od Budvy i 400 m od plaży i oferuje prywatno…
$505
za noc
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