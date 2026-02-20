Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Cetynia
  4. Komercyjne
  5. Lokale gastronomiczne

Restauracje na sprzedaż w Cetynia, Czarnogóra

Lokale gastronomiczne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 96 m² w Cetynia, Czarnogóra
Lokale gastronomiczne 96 m²
Cetynia, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 96 m²
W pełni umeblowana i wyposażona restauracja na sprzedaż w atrakcyjnej lokalizacji w Rijeka C…
$309,448
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się