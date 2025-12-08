Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Cavori
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Cavori, Czarnogóra

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Cavori, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Cavori, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/3
Nexus jest rezydencją premium w sercu Czarnogóry.Zalety kompleksu:Unikalna lokalizacja.Położ…
$121,693
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Cavori, Czarnogóra

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się