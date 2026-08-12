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Dom wolnostojący na sprzedaż w Budva, Czarnogóra

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 9 pokojów w Budva, Czarnogóra
Dom wolnostojący 9 pokojów
Budva, Czarnogóra
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 620 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż znajdują się trzy oddzielne budynki na Riwierze Budva w pobliżu Sveti Stefan.Głó…
$605,021
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Budva, Czarnogóra
Dom wolnostojący 6 pokojów
Budva, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
I offer to buy a house in the village of Blizikuse   ✅️ The total area of ​​the house 300…
$381,035
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Parametry nieruchomości w Budva, Czarnogóra

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