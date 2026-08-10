Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Central Region
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Central Region, Malta

;
Attard
12
San Gwann
6
Willa Usuwać
Wyczyść
32 obiekty total found
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
ATTARD 124; WYŁĄCZENIE AGENCJI SOLI 124; LUKSURY FULY DETACHED VILLA Z POOLĄ - Tylko z Excel…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Sliema, Malta
Willa
Sliema, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Specjalnie wykończona willa w najbardziej prestiżowej dzielnicy Sliema Property składa się z…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Iklin, Malta
Willa
Iklin, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Półfabrykat Semi Detached Villa na dzia? ce ok. 400 m kw. znajduje si? w pięknej okolicy Ikl…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w San Gwann, Malta
Willa
San Gwann, Malta
Sypialnie 14
Liczba łazienek 3
Wybitny w pełni oddzielony VILLA prawdziwej doskonałości, oferujący wielki design, rozmiar i…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Santa Venera, Malta
Willa
Santa Venera, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dobrze prezentowany dom oferuje 3 sypialnie i 2 łazienki, ułożone, aby zapewnić elastyczne, …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Balzan, Malta
Willa
Balzan, Malta
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Majestic Detached Villa rozciąga się prawie 1000 m2 z niezrównaną obecnością architektoniczn…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Iklin, Malta
Willa
Iklin, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Bardzo duży w pełni oddzielony Villa znajduje się w tym bardzo poszukiwanym obszarze Iklin Z…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta nowoczesna, nowo wybudowana, półwyselekcjonowana willa o powierzchni około 330m2, oferowa…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Iklin, Malta
Willa
Iklin, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Ten wspaniały 5 sypialnia, 4 łazienka willa oferuje luksusowy i przestronny salon. Na imponu…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Elegancka willa Freehold w Prestidial Residential Area Położony w jednym z najbardziej wysu…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Birkirkara, Malta
Willa
Birkirkara, Malta
Willa w Birkirkara z trzema sypialniami i garaż jednoosobowy. Obiekt posiada komfortowy salo…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
SOLE AGENCY - ekskluzywna, nieskazitelnie zaprojektowana willa, pełna naturalnego światła i …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Lija, Malta
Willa
Lija, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
LIJA 445m2 VILLA Z LARGE GARDEN!! AGENCJA SOLI! Tylko z EXCEL HOMES. Rzadka okazja w Lija w…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w San Gwann, Malta
Willa
San Gwann, Malta
Ta wyjątkowa willa znajduje się w południowej części Ogrodów Monterosa i jest oferowana na e…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Położony w wysoko cenionej willi Misrah Kola, Attard, ta dobrze wyznaczona willa zajmuje hoj…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Balzan, Malta
Willa
Balzan, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Bardzo duży w pełni oddzielony Villa składa się z przestronnej sali powitalnej prowadzącej d…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Lija, Malta
Willa
Lija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
LIJA Odłączone półprodukty Wille są oferowane na sprzedaż w bardzo prestiżowej okolicy tego …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Położony w cichej i prestiżowej dzielnicy Attard, ta nowoczesna willa obejmuje pięć poziomów…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Ta Xbiex, Malta
Willa
Ta Xbiex, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Trudno znaleźć w pełni oddzielną willę narożną w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Attard, Malta
Willa 9 pokojów
Attard, Malta
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 700 m²
Semi Detached Villa in Attard
$4,16M
Zostaw prośbę
Willa w Santa Venera, Malta
Willa
Santa Venera, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
SANTA VENERA Ta imponująca, w pełni oddzielona willa znajduje się w centralnej, bardzo przys…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 4
Trójfrontowa willa w Misrah Kola, Attard. Zakwaterowanie składa się z jasnego open- plan sie…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w San Gwann, Malta
Willa
San Gwann, Malta
Liczba kondygnacji 2
$1,29M
Zostaw prośbę
Willa 11 pokojów w San Gwann, Malta
Willa 11 pokojów
San Gwann, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Attard, Malta
Willa 8 pokojów
Attard, Malta
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 620 m²
ATTARD - Wysokiej jakości willa na 530 m² ziemi składająca się z holu wejściowego, dużego od…
$1,76M
Zostaw prośbę
Willa w San Gwann, Malta
Willa
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Nowa na rynku jest ta piękna, półoddzielna willa z ziemią o powierzchni około 500 metrów kwa…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 11 pokojów w San Gwann, Malta
Willa 11 pokojów
San Gwann, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37M
Zostaw prośbę
Willa w Lija, Malta
Willa
Lija, Malta
LIJA - NOWOŚĆ NA RYNKU - Duża sprzedaż ziemi o wielkości 1935 SQM jest dokonywana na sprzeda…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Iklin, Malta
Willa
Iklin, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Imponujący jeden w milion oddzielona willa ustawiona na wysokim gruncie około 5000sqms krajo…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Central Region, Malta

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się