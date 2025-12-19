Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w Southern Region, Malta

Hamrun
3
7 obiektów total found
Willa w Siggiewi, Malta
Willa
Siggiewi, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
W pełni oddzielona willa kraju na ok. 6 tumoli na szczycie doliny ciesząc się niezakłócone w…
Cena na żądanie
Willa w Gudja, Malta
Willa
Gudja, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Gudja - Oddzielona willa z dużym ogrodem i basenem nadaje się do rozwoju 1200 m2.Dopasowanie…
Cena na żądanie
Willa w Hamrun, Malta
Willa
Hamrun, Malta
Willa oferuje otwartą przestrzeń mieszkalną z dużymi podłogami do sufitu. Powierzchnia miesz…
Cena na żądanie
Willa w Birzebbuga, Malta
Willa
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Willa W Birzebbugia mierząc 5 tumoli ziemi
Cena na żądanie
Willa w Luqa, Malta
Willa
Luqa, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Nieskazitelnie zachowana willa, o powierzchni około 1000m2. Zakwaterowanie składa się z sali…
Cena na żądanie
Willa w Hamrun, Malta
Willa
Hamrun, Malta
Willa oferuje otwartą przestrzeń mieszkalną z dużymi podłogami do sufitu. Powierzchnia miesz…
Cena na żądanie
Willa w Hamrun, Malta
Willa
Hamrun, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Bardzo dobrze zachowana Villa, znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej w Blata l- Bajda.…
Cena na żądanie
